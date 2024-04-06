مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26.. القبض على خالد النبوي بتهمة النصب

سيطرت الأحداث التشويقية الجديدة، على مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي رفض بيع منزله بشكل نهائي، فيما هدده يحيي شاكر بأنّ الرفض سوف يدخله في عدة مشكلات.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26، تم القبض علي مختار أبو المجد (خالد النبوي)، بعد اتهامه بالنصب والتزوير، ويؤكد في التحقيقات أنه لم يفعل شيئًا، وأنه مُتهم من يحيى شاكر لإرغامه علي البيع.

شهدت الحلقة ظهور رجل الأعمال يحيي شاكر، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، ويجبر مختار على بيع منزله.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حول مختار أبو المجد الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة، فعليه أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب، وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.