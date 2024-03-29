وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره (صور)

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، عقب افتتاح مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره.

وزير الأوقاف يشيد بتطوير مسجد السيدة زينب

وأشاد وزير الأوقاف بمستوى التطور شديد الرقي، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله «عز وجل»، بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، لافتا إلى أن الرئيس وجه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذي يليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11887 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة فاطمة النبوية، ومسجد السيدة رقية، كدرة تاج لتطوير هذه المساجد، فمصر عامرة ببيوت الله، وستظل حصنا منيعا لدين الله.