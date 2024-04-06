مشاهد مهيبة وأعداد مليونية في الحرم المكي ليلة 27 رمضان.. «كأنهم بنيان مرصوص»

ينتظر المسلمون العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم كل عام، ويتحرون فيها الليالي الوترية لبلوغ ليلة القدر، حيث تكثر الصلوات والدعوات بها تقربًا وتضرعًا إلى الله، وتعد ليلة 27 رمضان من ضمن الليالي المتوقع أن تكون ليلة القدر، ويتسابق فيها المسلمون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح والتهجد، وهذا ما حدث في الحرم المكي، حيث التقطت عدسات الكاميرات مشاهد مُهيبة لجموع المصلين أثناء أداء الصلاوات وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصع الاجتماعي.

وعلق أحد الأشخاص على مشاهد اصطفاف المصلين بالحرم المكي في ليلة 27 رمضان، «ما شاء الله تبارك الله، في ليلة 27 رمضان، صفوف المصلين تملأ الطرقات المؤدية للحرم المكي، في أجواء روحانية يملؤها الأمن والآمان ولله الحمد».

وامتلأ صحن الحرم بآلاف المصلين المرتدين الزي الأبيض في مشهد علّق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي «كأنهم بنيان مرصوص».

أعداد مليونية في الحرم المكي

ونشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عبر الصفحة الرسمية على منصة «إكس»، قائلة: «أعداد مليونية بالمسجد الحرام وساحاته في ليلة 27 أثناء صلاة التراويح»، وأرفقت مشاهد وفيديوهات للمصلين في الحرم المكي.

أعداد مليونية بـ #المسجد_الحرام وساحاته في #ليلة_27 أثناء صلاة التراويح pic.twitter.com/ug40P9qKk5 — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 5, 2024

شمس يوم 27 رمضان ظهرت بدون شعاع

والتقط العديد من الأشخاص لحظات شروق شمس يوم 27 رمضان في أماكن متفرقة، وظهرت شمس هذا اليوم بدون شعاع، وهو ما يزيد التكهنات حول إمكانية كونها ليلة القدر، لكن لا يمكن الجزم بذلك خاصة أنه لا أحد يعلم موعد ليلة القدر سوى الله - سبحانه وتعالى.

وقالت دار الإفتاء المصريّة عبر موقعها، إنّه من علامات ليلة القدر أنّ تكون الشمس بلا شعاع ويمكن النظر إليها مباشرة دون الشعور بأي تعب في العينين، إلى جانب سكون النفس وصفاء السماء وخلوها من النيازك والشهب.