الكنيسة تشهد نشاطا مكثفا بالتزامن مع الأسبوع الرابع من الصوم الكبير

تواصل الكنيسة القبطة الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذي بدأ من 11 مارس ويستمر حتى الاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو المقبل، وخلال الأسبوع الرابع من الصوم شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية نشاط مكثف من قداسات ورسامات جديدة في الكنيسة.

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة الضوء على نشاط الكنائس في المحافظات المختلفة حيث صلى الأنبا إنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا، القداس الإلهي، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، ورسم عقب صلاة الصلح الأب القس بيشوي ثابت كاهن الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية.

كما صلى الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية فرنسيس التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وأما عن الكنيسة في الخارج فقد وصل مطار لارنكا بجزيرة قبرص الراهب القس متاؤس البرموسي، وذلك للانضمام للخدمة في كنيستنا بجزيرة قبرص، وكان في استقباله الراهب القس إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لجزيرة قبرص، والراهب إرميا آڤا مينا والأب القس لوقا يوسف.

في سياق متصل صلى الأنبا صموئيل أسقف طموه القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، وعدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس بيشوي القمص سدراك كاهنًا عامًا جديدًا باسم القس نوفير، والشماس أبرآم حشمت كاهنًا عامًا جديدًا باسم القس يسطس.