سنترال كوست مارينرز يتصدر الدوري الأسترالي بفوز مثير على ويلينجتون

فاز فريق سنترال كوست مارينرز، على ويلينجتون فينيكس، صباح اليوم بنتيجة 2-1 في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، على ملعب «سنترال كوست».

افتتح أنجل توريس لاعب سنترال كوست مارينرز، التسجيل لفريقه في الدقيقة 62 برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر أسيست من ستورم روكس، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس ويلينجتون فينيكس.

في الدقيقة 80، سجل بنجامين أولد، لاعب ويلينجتون فينيكس، هدف التعادل، بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء من أسيست من أوسكار فان هاتوم، لتسكن على الزاوية اليسرى السفلية لمرمى سنترال كوست مارينرز

شهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني،، إحرازميكائيل دوكا، لاعب سنترال كوست، هدف فريقه الثاني، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، أثر أسيست من بريان كالتاك، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس ويلينجتون.

وبهذه النتيجة، تصدر سنترال كوست مارينرز، بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا» برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن ويلينجتون فينيكس صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

مباراة مثيرة بين ويسترن يونايتد مع ماكأرثر

وفي مباراة أخرى، فاز ويسترن يونايتد، مع ماكأرثر، إيجابيا بنتيجة 4-2 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «ويندهام سيتي» في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

وأحرز أهداف اللقاء كل من ريكو دانزاكي، وماثيو جريمالدي في الدقيقتين 52 و59، وسجل مايكل روهس، هدفين في الدقيقتين 56، 66، على التوالي، فيما أحرز هدفا ماكأرثر فاليري جيرمان، في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، و أوليسيس دافيلا في الدقيقة 24.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ويسترن يونايتد، إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ماكأرثر عند النقطة 35 بالمركز الخامس.