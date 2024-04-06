موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 27.. فرحة لم تكتمل

فرحة قصيرة عاشتها عائلة حسن ضرغام بعد العثور على مصطفى ضرغام «محمد علي رزق» بواسطة ياسين الغول «محمد علاء»، إذ استقبلته شقيقته الدكتورة عايدة «غادة عبد الرازق» بفرحة كبيرة وعاتبته عن تغيبه عن المنزل، إلا أن الفرحة لم تكتمل بظهور شخص مجهول يستقل دراجة نارية وأطلق النار على «مصطفى»، وتسبب في غرقه في دمائه وسط صدمة شقيقته.

ونستعرض في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 27.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 27

ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 27 غدًا الأحد الساعة 1:45 صباحا وكذلك الساعة 2:15 صباحًا، كما تُعاد الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الأحد الساعة 4:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10:30 صباحًا، والثالثة الساعة 4:30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7:30 مساء.

وجاء مقتل مصطفى ضرغام مفاجئًا للجمهور لأنه ظهر طوال حلقات مسلسل صيد العقارب شخصا طيبا حريصا على عدم افتعال المشاكل مع أحد، بل كان يسعى لفض الخلافات بين عائلتي حسن ضرغام وإسماعيل الغول، ما أثار التساؤلات حول القاتل، ولماذا لم يستهدف الدكتورة عايدة التي تتصدر الصراع مع عائلة الغول؟.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب إلى جانب غادة عبد الرازق عدد من النجوم، أبرزهم سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

ويمكن متابعة مسلسل صيد العقارب عبر قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبطه كالتالي:

- التردد: 11785.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.