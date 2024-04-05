مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. إطلاق النار على شقيق غادة عبد الرازق

انتهت الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على تحذير المهندس شريف الغزولي، خبير الكاميرات للحاج إسماعيل الغول من ابنه ياسين الغول؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة غادة عبد الرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، على حديث الحاج إسماعيل الغول مع شخص يُسمى «زكريا» يسأله عما إذا كان جاهزًا لتنفيذ ما طلبه منه أم لا، لتنتقل الأحداث بعدها إلى حديث ياسين الغول مع مصطفى ضرغام في المسجد، يحاول إقناعه بالعودة إلى منزله لطمأنة أسرته عليه، ليخبره الأخير برغبته في الابتعاد عن محيط الشر والصراع بين العائلتين، إلا أنه في النهاية وافق على العودة معه.

اعتذار شوقي لزوجته فاطمة ضرغام

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 حديث شوقي مع زوجته فاطمة ضرغام، يعتذر لها عن خيانته لهم لصالح عائلة إسماعيل الغول، ويطلب منها أن تسامحه، لتفاجئه فاطمة بردودها الحانية وتخبره أنها سامحته، وتخبره أنها تريد الاطمئنان على ابنتها نورا بعد زواجها من أدهم وهروبهما سويًا، ليطمئنها ويؤكد لها أن الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق طمأنته عليها.

كما تضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 حديث الدكتورة عايدة، مع عفاف زوجة أخيها المتوفى علي ضرغام، تخبرها بأمر وفاة سامح الغول بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، كما شهدت ذهاب مصطفى ضرغام إلى سميحة طليقة الحاج إسماعيل الغول يعزيها في وفاة ابنيها معتز وسامح، ويدعو لها أن يمسك الله على قلبها.

إطلاق النار على مصطفى ضرغام

كما شهدت الحلقة 26 لقاء الدكتورة عايدة مع زوجها ياسين وشقيقها مصطفى ضرغام الذي اطمأنت على سلامته، وقبل أن تأخذه لتعيده إلى المنزل فوجئوا جميعًا بإطلاق النار عليه من شخص مجهول على دراجة نارية، لينطلق ياسين خلفه بسيارته يحاول اللحاق به، وتنتهي الحلقة على سقوط مصطفى غارقًا في دمائه وسط صراخ شقيقته عايدة.