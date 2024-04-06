المجلس الأعلى للثقافة ينعي الفنان التشكيلي حازم المستكاوي

نعى المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، الفنان الراحل حازم المستكاوي عضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة الذي رحل أمس الجمعة، بعد أزمة صحية، عن عمر ناهز 56 عاما.

وقال المجلس، في بيان، أن الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ووائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، ينعيان الفنان التشكيلي الكبير حازم المستكاوي عضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة الذي وافته المنية، داعين الله عز وجل أن ينعم عليه بواسع رحمته وأن يتقبله برضوانه وأن يلهم أسرته الكريمة وجميع الأهل والأصدقاء والأحبة الصبر والسلوان.

معلومات النحات حازم المستكاوي

يشار إلى الفنان والنحات حازم المستكاوي، أحد أهم النحاتين المبدعين والذي اشتهر بأعماله التي تعكس شغفه بجمالية فنون العمارة الإسلامية، وبفلسفتها فكان أحد أبرز فناني التجريد الهندسي.

وحازم المستكاوي حصل على بكالوريوس كلية الفنون والتربية قسم تربية فنية، تخصص نحت وتصميم بجامعة المنيا 1986، وشغل منصب مدير متحف الفن الحديث في 2002، وشارك في العديد من المعارض الفنية داخل وخارج مصر أحدثها معرض بجاليرى «المشهد» بالزمالك في مارس 2024.