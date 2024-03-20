«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة «حرب رمضان أكتوبر 1973 في القانون الدولة» الليلة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، من خلال لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي، ندوة بعنوان «حرب رمضان أكتوبر 1973 في القانون الدولة»، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم في قاعة المجلس الأعلى للثقافة بالمجلس.

يدير الحلقة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة مقرر اللجنة، ويشارك في الحلقة النقاشية الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ وآخرون.

ندوة المرأة وتحديات العصر

كما تنظم لجنة الشباب برئاسة الدكتور منى الحديدي بالتعاون مع لجنة الإعلام برئاسة الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، ندوة «المرأة والإعلام وتحديات العصر» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً الأحد المقبل، في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويدير الندوة الإعلامية والكاتبة الدكتورة عبير حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة عضو لجنة الشباب، الدكتور جمال الشاعر، الشاعر والإعلامي ومقرر لجنة الإعلام.

يشارك في الندوة عدد من المتخصصين، الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس، والدكتورة عفاف طبالة أول رئيس لقناة النيل للدراما ورائدة صناعة الإعلام الدرامي، والإعلامية منال هيكل رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية.