«الأعلى للثقافة» يصدر «حصون بارليف» بمناسبة الاحتفال بذكرى «10 رمضان»

صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان المجيدة، رواية لليافعين بعنوان «حصون بارليف.. مشاهد من حرب أكتوبر»، للدكتور محمد حلمي حامد، ورسوم الدكتور حامد ناصر، وهو الإصدار الأول في سلسلة جديدة بعنوان حكايات الانتصار.

حكايات أبطال حرب أكتوبر

وقال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل في بيان، إنّ الرواية تنمي الحس الوطني للشباب وتعطيهم دروسًا في محبة الوطن من خلال حكايات لأبطالنا في حرب أكتوبر، وكيف كان التكاتف من أجل تحطيم أسطورة خط بارليف والجيش الذي لا يقهر فإذا به يسقط بعد ست ساعات، ترى ماذا فعل أبطال روايتنا لإسقاط حصون بارليف؟.

وترصد القصة في قالب تشويقي وقائع اللحظات والأيام الأولى من تاريخ ووقائع أكبر عملية اقتحام في التاريخ المعاصر، وهو ما عرف بنصر أكتوبر العاشر من رمضان ويوم العبور الكبير.

وأضاف محمد حلمي حامد: «الحديث عن انتصار أكتوبر المجيد يعزز في نفوس الشباب والناشئة الذين لم يعاصروا هذه الأيام المجيدة قيم الانتماء والولاء لتراب مصر الحبيبة، ويعرفهم بأيام مجيدة من تاريخ نضال الشعب المصري».

مؤلفات الكاتب محمد حلمي حامد

يذكر أنّ محمد حلمي حامد شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، عمل حتى العام 2016 أستاذا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وهو حاليا أستاذ التصميم المتفرغ، ورئيس قسم التربية الفنية سابقا بكلية التربية النوعية جامعة بنها.

صدر له 9 دواوين منها: قصائد برية (1982)، رداء قديم (2013)، الغيم والدخان (2022) ومغرم بالناي يهذي (2024)، وله العديد من الكتب العلمية في مجالي التصميم وتاريخ الفن ومنها موسوعة بناء الشكل المرئي في 7 أجزاء (2013)، وتاريخ الفن في العصور الوسطى (2015) قراءات في الفن الحديث (2016).