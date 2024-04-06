تفاصيل قرض الحج والرحلات من بنك مصر 2024.. اعرف الشروط

يطرح بنك مصر لعملائه باقة مميزة من عروض القروض، ومن بينها قرض الرحلات والحج لأصحاب المهن الحرة وللموظفين، بأقل فائدة وأعلى فترة سداد.

وفي إطار الدور الخدمي الذي تقوم به «الوطن» ترصد لكم خلال السطور التالية تفاصيل قرض الرحلات والحج في بنك مصر 2024، وفقًا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

قرض الرحلات والحج لأصحاب المهن الحرة في بنك مصر

تصل نسبة الفائدة على قرض الرحلات والحج لأصحاب المهن الحرة في بنك مصر نحو 22.55 متناقصة، بينما تصل فترة سداد القرض إلى نحو 5 سنواتوتصل قيمة التمويل نحو 100.000 جنيه.

بدون ضمان تحويل راتب

وتبلغ الفائدة على قرض الحج للموظفين بدون ضمان تحويل مرتب نحو 20.5% متناقصة، وتصل فترة سداد القرض إلى 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة القرض نحو 100.000 جنيه، بينما تصل قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه في رحلات الحج فقط.

قرض الرحلات والحج للموظفين بضمان تحويل راتب في بنك مصر

تصل نسبة الفائدة على هذا القرض في بنك مصر إلى نحو 19%، وتصل فترة سداد القرض إلى 6 سنوات، بضمان تحويل راتب، وتبلغ قيمة القرض نحو 100.000 جنيه.

شروط قرض الرحلات والحج في بنك مصر

يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض نحو 21 سنة، بينما يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل نحو 3000 جنيه.