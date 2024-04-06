تراجع أسعار 26 سلعة غذائية أساسية في الأسواق المحلية.. اعرف التفاصيل

في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، تراجعت أسعار عدد من هذه السلع في المنافذ الحكومية، مثل معارض «أهلا رمضان».

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تراجعت اليوم السبت 6-4-2024 بالأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

- متوسط سعر الفول المعبأ نحو حوالي 56.87 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.75 جنيه للمستهلك.

- تراجع متوسط سعر كيلو العدس المعبأ بنحو حوالي 58.86 جنيه في الأسواق، بتراجع نحو 14.67 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو حوالي 28.65 جنيه في الأسواق، بتراجع بحوالي 0.84 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو الجبن الرومي يسجل حوالي 246.65 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل حوالي 14.18 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض يسجل حوالي 135.89 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ5.07 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر الدقيق المعبأ في الأسواق ليسجل 29.3 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 0.09 جنيه للمستهلك.

- سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيها في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

- متوسط سعر العدس المعبأ «الصحيح» نحو حوالي 66 جنيها في الأسواق، بتراجع بلغ 7.66 جنيه للمستهلك.

- سجل متوسط سعر كيلو العدس الأصفر نحو حوالي 67.15 جنيه في الأسواق، بتراجع سجل 2.82 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» الـ1 لتر 94.79 جنيه في الأسواق، بتراجع 1.12 جنيه للمستهلك.

متوسط أسعار الأسمك اليوم في الأسواق

أما أسعار الأسمك اليوم في الأسواق فسجلت التالي:

- متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) نحو حوالي 261.25 جنيه في الأسواق، بتراجع 60 جنيها.

- متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) 215 جنيه في الأسواق، بتراجع 30 جنيها.

- متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا 113.85 جنيه في الأسواق، بتراجع 11.69 جنيه للمستهلك

- متوسط سعر كيلو السمك البلطي نحو حوالي 66.25 جنيه في الأسواق، بتراجع 18.54 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو السمك الفيلية البلطي نحو حوالي 129.09 جنيه في الأسواق، بتراجع 19.85 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو السمك الحدادي نحو حوالي 51.67 جنيه في الأسواق، بتراجع 20.83 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد نحو حوالي 77.31 جنيه في الأسواق، بتراجع 18.16 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو حوالي 77 جنيها في الأسواق، بتراجع 22.14 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض نحو حوالي 96.11 جنيها في الأسواق، بتراجع 31.11 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) نحو حوالي 99.64 جنيه في الأسواق، بتراجع 14.14 جنيه للمستهلك.

- تراجع متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد ليسجل نحو 100.31 جنيه بالأسواق، بتراجع بلغ حوالي 30 جنيها للمستهلك.

متوسط أسعار اللحوم الطازجة اليوم في الأسواق

- متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو حوالي 307 جنيهات في الأسواق، بتراجع 26.24 جنيه للمستهلك.

- متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو حوالي 385.29 جنيه في الأسواق، بتراجع سجل حوالي 2.31 جنيه للمستهلك.

- بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير نحو حوالي 364.62 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت 11.13 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وسجلت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق التالي:

- متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء 99.59 جنيه في الأسواق، بتراجع 2.33 جنيه للمستهلك.

- سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي 122.76 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3.12 جنيه للمستهلك.