نجوم الثقافة والإعلام يحتفون بكتاب خالد منتصر «خلف خطوط الذاكرة»

احتفى عدد من الفنانين والمثقفين بكتاب الدكتور خالد منتصر «خلف خطوط الذاكرة» الصادر حديثا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، ومنهم الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، والإعلامية إسعاد يونس، والسيناريست الدكتور مدحت العدل.

كلمة مدحت العدل عن كتاب خالد منتصر

وأشاد الدكتور مدحت العدل عبر صفحته على «فيسبوك»، بكتاب خالد منتصر «خلف خطوط الذاكرة»، مناشد «منتصر» بكتابة المزيد للشهادة على ما عايشه أبناء هذه المرحلة، كاشفا عن العلاقة العميقة التي تجمعهما، والهموم المشتركة إلى جانب كون الكاتبين أطباء في الأصل.

كتاب «خلف خطوط الذاكرة»

وأصدر خالد منتصر حديث كتابه «خلف خطوط الذاكرة» عن دار ريشة، الذي يرصد ذاكرة الوطن والتحولات التي طرأة على المجتمع المصري في فترة السبعينات من القرن الماضي، والتمانيات وصولا إلى بداية التسعينات.

ويعرض الكتاب أيضا مظاهر سيطرة الجماعات الإسلامية وتفشيها في الجامعات والمجتمع المصري، وتأثيرها في الاقتصاد والوعي الثقافي المصري، ثم سيطرة هذه الجماعات على النقابات وتحكمها في الأساتذة الجامعيين، ومطاردة اليسار.

كما يتناول الكتاب جانبا من السيرة الذاتية للدكتور خالد منتصر ونشأته في قرية الشعراء التابعة لمحافظة دمياط، وأبرز التقاليد الشعبية التي عايشها في هذه القرية، وبخاصة العادات التي تنافي العلم والعقل، هذا إلى جانب ظروف التحاق منتصر بكلية الطب فيما بعد.