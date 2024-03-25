خالد منتصر يصدر «خلف خطوط الذاكرة».. سيرة ذاتية لجيل الآمال المؤجلة

أصدر الدكتور خالد منتصر، أحدث كتبه بعنوان «خلف خطوط الذاكرة.. سيرة ذاتية لجيل الآمال المؤجلة» عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وحسب كلمة الناشر على ظهر الغلاف: «رحلة الحياة تترك على أرواحنا بصمات وشم، كما الجروح تترك على الجلد ندبات ألم ندبات الروح أقسى ألما، وأشد وجعا، الندبة هي نسيج متليف ليست لديه مرونة نسيج الجلد القديم، كذلك تجارب الحياة، تتركك مختلفا عما قبل غالبا ما تفقد مرونة الجسد وحيويته ولكنك أبداً لن تفقد مرونة الاحتواء، وحكمة التأمل، ومتعة الكسل اللذيذ، المغفور لك بصفتك من نادي المتقاعدين».

وأضاف الدكتور خالد منتصر لـ«الوطن»: عندما قررت كتابة تلك السيرة الروائية، قررت أن أكتبها ليس لأهميتها فهي في حد ذاتها ليست مهمة، ومن الممكن أن تطلق عليها عادية، لم أعش في الأحراش والغابات، ولم أحارب في الجبال أو الصحاري، ولم أتقلد سلطة سياسية من خلالها كنت الحاكم بأمره، ولم أمتلك «بيزنس» حرکت وحكمت البورصة من خلاله لست جيفارا أو هيمنجواي أو أوناسيس الذين تستحق لحظات حياتهم التسجيل والتوثيق.

الكتاب مجرد شاهد على زمن وجيل

وتابع: الكتاب مجرد شاهد على زمن وجيل، زمن فرم جيلاً، وجيل شوهه زمن جيل الآمال المؤجلة والمصطلحات الغائمة المبهمة، جيل كأنه ولد في ضباب، وسيرحل في سراب، عاش أكثر من ثورة، لكنه حتى لحظة وداعه عن تلك الدنيا، لم يحدد بعد ما هي الثورة؟