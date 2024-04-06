مسلسل مليحة الحلقة 12.. هل تنفذ نسرين خاص وصية جدها؟

وصلت مليحة التي تؤدي دورها الفنانة الفلسينية «سيرين خاص»، وجدتها ألطاف، إلى سيناء بصحبة الدكتور هشام، واستقبلهم الشيخ سالم العابد، لكي يطلبوا منه أن يساعدهم في الرجوع إلى فلسطين، وتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 12.

وتستمر رحلة نسرين خاس للعودة إلى فلسطين بعد تهجيرها هي وعائلتها قسريا منذ عدة أعوام، فهل ستنجح في تحقيق حلمها وتنفيذ وصية جدها بالعودة إلى بلدهم أم لا هذا ما نراه في مسلسل مليحة الحلقة 12.

مسلسل مليحة الحلقة 12

مسلسل مليحة يعرض على قناة CBC، الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء، وعلى قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مليحة الحلقة 12 على قناة ON، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

أما مواعيد عرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، فتكون بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.