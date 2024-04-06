مسلسل مليحة الحلقة 11.. مؤتمر الحسنة 1968 وإفساد مخطط جولدا مائيرا

تمكنت مليحة التي تجسدها الفنانة سيرين خاص، خلال مسلسل مليحة الحلقة 11، من السفر إلى سيناء، لمقابلة الشيخ سالم العابد، ومن ثم ترتيب العودة إلى فلسطين.

مسلسل مليحة الحلقة 11

ظهر الجد سالم العابد «الفنان سامي مغاوري» ومعه حفيده الصغير، بعد أن روى له القصة التاريخية لاحتلال فلسطين والصراع العربي في مسلسل مليحة الحلقة 11، وطلب منه الحفيد أن يستكمل الرواية، بعدما جمع له أصدقائه ليستمعون معه إلى تاريخ مصر وفلسطين والنضال ضد المحتل، بعد أن سجل الطفل الروايات السابقة على هاتف والده ليحتفظ بها على مر الأيام، ويرويها لأبنائه وأحفاده، حتى يتوراثونها جيلا بعد جيل لتنفيذ وصية الجد.

واجتمع الشيخ سالم العابد، مع شيوخ قبائل سيناء، للاتفاق فيما بينهم على الوقوف بجانب المقدم أدهم «الفنان دياب»، أن كثرت عمليات تهريب السلاح والوجوه الغريبة، وتوجه الشيخ سالم للمقدم أدهم للترحاب به وتقديم الدعم له.

مؤتمر الحسنة سنة 1968

وسلط مسلسل مليحة الحلقة 11، الضوء على مؤتمر الحسنة 1968، حيث استقبل الشيخ سالم، مليحة وجدتها، وأخرج لهما صورة مع جدهم الكبير، الذي كان له دورا مهما في التصدي للعدوان الإسرائيلي، حيث طلبت منه رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائيرا، حينها، أن ينظم مؤتمر الحسنة سنة 1968، عقب حرب الاستنزاف ويعلن استقلال سيناء عن مصر لتسهيل احتلالها، إلا أن جدهم رفض وتصدي للعدوان الإسرائيلي ومن بعده أبنائه، وكان الشيخ سالم والحاج غالي ضمن الفدائيين الذين كبدوا جيش العدو أشد الخسائر.