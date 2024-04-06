تتصاعد الأحداث في مسلسل مليحة، الذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية، لذا يهتم الجمهور بمتابعته، وخلال هذا التقرير نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 12.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة 12

يُعرض مسلسل مليحة عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتكون مواعيد العرض كالتالي:

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة 12 على قناة CBC، تكون الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة 12 على قناة الحياة، تكون الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة 12 على قناة ON، تكون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، تكون بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة خلال النصف الثاني من رمضان 2024، وتدور قصته حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، من خلال الفتاة مليحة التي تم تهجيرها هي وأسرتها في طفولتها، بسبب قصف منزلها عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، وتقرر العودة عبر المعابر الفلسطينية فتواجه مصاعب عديدة.