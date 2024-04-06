موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل صدفة على قناة DMC والحياة اليوم

تتوالى أحداث الحلقة 27 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، خاصة بعد شهرة «صدفة» بالمدرسة بسبب خروجها في بث مباشر كشفت من خلاله بدون قصد عن أزمة الطالبة راندا وحملها لتتصدر «التريند» على الفور.

ويبحث متابعو ريهام حجاج عن موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل صدفة التي ستتطرق لأحداث جديدة متنوعة، ويرصد «الوطن» المواعيد على النحو التالي:

موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل صدفة

ويكون موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويحين موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 27 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتأتي الحلقة 27 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.