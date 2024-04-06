الكنيسة تحذر من شخص ينتحل صفة كاهن ويدعي توفير وظائف للنساء

أصدر الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، تحذيرا لأبناء الكنيسة من التعامل مع شخص ينتحل شخصية كاهن يدعى «أبونا دانيال» يطلب من السيدات صور وبيانات شخصية للتوظيف.

تحذير من شخص ينتحل صفة كاهن

وقال أسقف كنائس مصر القديمة في بيان له اليوم: «وصلتنا شكاوى عديدة من شخص يدعي أنه كاهن في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وأن اسمه أبونا دانيال، ويتواصل تليفونيا مع فتيات وسيدات ويعرض عليهن فرصة عمل في محو الأمية، مقابل مرتب مغر ويطلب منهن إرسال صورة شخصية وبياناتهن على رقم تليفونه».

وتابع الأنبا يوليوس: لذا نحذر أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عامةً، وشعب كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج خاصةً من الشخص المشار إليه، وننصح الجميع بتوخي الدقة في التعامل مع مثل هذه الأمور وعدم الإدلاء بأية بيانات قبل الرجوع للكنيسة ومسؤوليها لتجنب الدخول في مشكلات مع أشخاص يستغلون ثقة أبناء الكنيسة في آبائها».