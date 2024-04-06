«القادم أصعب».. تحذير لـ 5 فئات من مغادرة المنزل اليوم بسبب التقلبات الجوية

مع تقلبات الطقس الأخيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بات على بعض الفئات التزام المنزل في الساعات المقبلة، من أجل تفادي الأزمات التي من شأنها أن تهدد صحتهم، في ظل وجود عواصف ترابية وأمطار متوقعة على بعض المناطق.

5 فئات ممنوع مغادرتها المنزل في ظل التقلبات الجوية

في المرتبة الأولى يأتي كبار السن، إذ يقول أمجد الحداد أستاذ المناعة والحساسية، في حديثه لـ «الوطن»، أن هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل نزلات البرد والإنفلونزا بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، الأمر الذي يجعل البقاء في المنزل الاختيار الأفضل والأكثر أمانًا للحفاظ على سلامتهم، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

الأطفال أيضًا من الفئات التي يجب عدم خروجها من المنزل، وتعرضها لهذه التقلبات الجوية الشديدة، خاصة أنهم يشتركون مع كبار السن في أزمة ضعف جهاز المناعة، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف بسبب عدم قدرتهم على شرب كمية كافية من السوائل، إلى جانب ضعف أجسادهم الذي قد لا يتحمل برودة الطقس.

الحوامل يأتون ضمن قائمة الفئات الممنوعة من التعرض لهذه التقلبات الجوية الشديدة، التي قد تستمر لمدة أسبوع، الأمر ذاته بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر، إذ تُعد هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بنوبات الربو، بسبب انخفاض درجات الحرارة والتعرض للغبار والمواد المهيجة الأخرى.

نصائح للحماية من تقلبات الطقس حال الخروج للضرورة