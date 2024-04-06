فيديو يمثل ظاهرة كسوف الشمس الكلي على الطبيعة.. المنتظر حدوثها يوم 8 إبريل

يترقب العالم يوم 8 إبريل الجاري للنظر إلى سماء الكوكب بسبب حدوث ظاهرة كسوف الشمس الكلي، التي ستحجب أشعة الشمس بالكامل عن كوكب الأرض خلال ساعات النهار في مناطق متفرقة من العالم، وذلك لمدة 5 دقائق تقريبًا.

وكالة ناسا الفضائية قالت إن القمر سيمر ما بين الشمس وكوكب الأرض وسيحجب أشعة الشمس عن الأرض بشكل جزئي خلال النهار ثم سيكون الكسوف كليا بعد ذلك، وهي ظاهرة ينتظرها الملايين حول العالم، وتتكرر مرة كل 375 عامًا.

ونشرت بعض الصحف المهتمة بعلوم الفضاء، فيديو يوضح على الطبيعة ما سيحدث يوم الكسوف الكلي للشمس وبالتحديد في المحيط الهادي، إذ أظهر الفيديو القمر يقترب من الشمس في البداية حجب أشعتها بشكل جزئي ثم استمر حتى حجبها بالكامل، وتحول النهار إلى ليل وأصبحت السماء سوداء، وذلك لمدة 5 دقائق فقط.

«واشنطن بوست» تنشر صورة لتجربة كسوف الشمس الكلي

كما نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ملفا خاصا يتناول تفاصيل الكسوف الكلي للشمس، وقالت إنه من خلال الصدفة الكونية يظهر القمر والشمس بنفس الحجم تقريبًا في السماء عندما يحجب القمر وهج الشمس، سيكون الغلاف الجوي الخارجي للشمس أو الإكليل مرئيًا لفترة وجيزة.

وأرفقت «واشنطن بوست» صورة متحركة يمكن من خلالها تجربة الكسوف الكلي للشمس عن طريق تحريك القمر تدريجيًا حتى يغطي قرص الشمس بالكامل.

كما نشرت وكالة ناسا الفضائية أيضًا فيديو، يوضح كيفية حدوث كسوف الشمس من السماء يوم 8 أبريل، التي أظهر أيضًا تغطية القمر لقرص الشمس بالكامل.