موعد الكسوف الكلي للشمس 2024 وأماكن رؤيته

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن السماء يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل 2024 الجاري، على موعد مع الكسوف الكلي للشمس 2024 ويمكن رؤيته من خلال بلاد عدة على مستوى العالم.

الكسوف الكلي للشمس 2024

ووفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه ليس هناك فرصة لكافة البلاد في مراقبة الكسوف الكلي للشمس 2024.

أماكن الكسوف الكلي للشمس 2024

ووفقا لما هو معلن فإنه يمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس 2024 في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، ويمكن رؤيته جزئيا في غرب أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الباسيفيكي، المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية، ويغطي الكسوف الكلي مساحة 197.5 كم، ويستغرق 4 دقائق و28 ثانية.

متى يحدث الكسوف الكلي للشمس 2024

ويحدث الكسوف الكلي للشمس 2024، عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكبنا، وهو ما يعرف علميًا بـ «طريق الكسوف» وحينها تتحول السماء نهارا إلى ظلام شبيه بغسق المغيب أو الفجر.