أدعية بعد ختم القرآن.. أفضل الأدعية المستحبة بعد ختام الكتاب الكريم

يتسارع المسلمون في هذه الأيام المباركة لختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، خاصةً في العشر الأواخر، فالحسنة في هذا الشهر الكريم بعشر أمثالها، وقراءة القرآن خير الأعمال التي ممكن أن يقوم بها المرء في رمضان، وأدعية بعد ختم القرآن تهم كثير من الناس، إذ يرغب البعض منهم في الدعاء والابتهال بعد ختام القرآن الكريم، وهذا ما ترصده الوطن في السطور التالية.

أدعية بعد ختم القرآن

وأكد العلماء أنه لا يوجد دعاء محدد في أدعية ختم القرآن ، إلا أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء ختم القرآن وهو: اللهم اجعلنا عند ختم القرآن الكريم من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين. إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك، ولُذْنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إلهنا، إن تركتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا.. إلهنا، ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة، يا رب الأرباب، يا ملك الملوك".

أدعية مستحبة بعد ختم القرآن

ومن أدعية بعد ختم القرآن الكريم التي يمكن الاستعانة بها:

- اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إمامًا ونورًا وهدىً ورحمة، اللهمّ ذكّرني منه ما نسيت، وعلّمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النّهار، واجعله لي حجّةً يا ربّ العالمين، اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شر.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.

- اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وارحم المسلمين والمسلمات بالقُرْآنِ، وَاجْعَلهُ لِي وللمسلمين والمسلمات.

-رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

- اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم قد ختمنا كتابك، ولُذْنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك.

- اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح .

- اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة .