التحفظ على أدوية طبية داخل مخزن غير مرخص في بني سويف

تمكن جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، بالتعاون مع مديرية الصحة، وهيئة الدواء، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الشحن في محافظة بني سويف بداخله 13 ألفا و389 علبة دواء.

كانت معلومات قد وردت إلى أحمد مصطفى دهشان، رئيس الفرع الإقليمي في جهاز حماية المستهلك، بوجود أدوية داخل مخزن غير مرخص له بالتخزين أو البيع أو الحفظ، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، في مدينة بني سويف.

العثور على 13 ألف و389 علبة دواء داخل المخزن

وبالفحص تبين العثور على 13 ألفا و389 علبة دواء من صنف محلول لتعويض الجسم بالسوائل والمعادن «محلول جفاف»، داخل مخزن غير مرخص له بالتخزين أو الحفظ أو البيع في بني سويف، وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين الدواء بالشكل المناسب، تابع لإحدى شركات الشحن، فضلا عن عدم إصدار فواتير للمستهلكين بالمخالفة للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى التحفظ على المضبوطات، و تحرر محضر رقم 13672 لسنة 2023 جنح قسم بني سويف، وإحالته لجهات التحقيق.