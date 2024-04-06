مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 6-4-2024

قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعلان مواقيت الصلاة لليوم السابع و العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا لمحافظة المنيا اليوم السبت 6 أبريل 2024، حيث يزداد حرص المسلمين على أداء الصلاة في مواقيتها للتقرب إلى الله من خلال أداء الفروض والسنن وإيماناً منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس، خلال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 6 أبريل 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:14 صباحاً.

الشروق: 5:41 صباحاً.

الظهر: 11:59 مساءً

.العصر:12 مساءً.

المغرب: 6:18 مساءً.

العشاء: 7:35 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم السبت 6 أبريل الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان 14 ساعة و24 دقيقة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.

وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.