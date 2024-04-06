تشهد الحلقة 27 من مسلسل صدفة، أحداثا مختلفة استكمالًا لأحداث الحلقة الماضية من العمل، التي انتهت باكتشاف طارق «عصام السقا»، لشيك بقيمة 10 ملايين جنيه، في حقيبة زوجته «غادة» ليتأكد من سوء نواياها تجاهه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة على قناتي CBC وdmc الحلقة 27

موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

ويحين موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

الجدير بالذكر إن العرض الأول من مسلسل صدفة، يكون يوميًا على قناة الحياة، في تمام الساعة 8:15 مساءً.