أسامة الأزهري: لا تفرط في الصديق الحق ولو بملء الأرض

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إنَّ الصداقة من أجمل المشاعر الإنسانية فهي أساس الحياة ولا يمكن العيش دون صديق وفي، موصياً بالحفاظ على الصداقة لأنها أشرف وأنبل وأعظم القيم.

«الأزهري»: الصديق من تجده وقت الضيق

وأضاف «الأزهري»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الصديق هو من تجده وقت الضيق، كما قالت العرب والحكماء، والمقصود بها أنه يظهر معدنه أوقات الشدائد والأزمات والضيق الذي تقع فيه ليثبت الزمان لك من الذي يمكن أن تحتفظ به طول العمر صديقاً مؤتمناً عليك».

الصديق الحق من كان معك

وتابع: «إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك».

واصل الأزهري: «لأجل هذا اعتبر الحكماء والعلماء وأهل الفطنة والمعرفة أن الصديق الذي تتحقق فيه هذه الصفات وتجدها في خصاله وطباعه من وفاء ونجده في وقت الضيق لا تفرط فيه أبداً ولو بملء الأرض لأنه مؤتمن على عمرك بأكمله»، مستشهداً بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيباً».

وأوضح: «بائع المسك المقصود به صديق صالح، أنت في صحبته مستفيد من مجالسته في كل الأحوال وهو طيب الحال في كل شأن».