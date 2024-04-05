علي جمعة يوضح حكم استخدام تطبيقات تنشر أفكارا غريبة عن مجتمعاتنا

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين مفاده إن في الشركات الكبرى للتكنولوجيا تطرح تطبيقات تساهم في نشر أفكار غريبة عن مجتمعاتنا في إطار نظريات تدعي أن هناك مؤامرات كونية لإفساد الناس، وهدف هذه التطبيقات التغلغل في حياتنا وأصبحت بالفعل موجود في الحياة والناس، فما حكم استخدامها؟

«جمعة»: النصوص الشرعية تحذر من الأفعال المخالفة لدين الله

وأضاف «جمعة»، خلال تقديمه احدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على «قناة الناس»: «من ناحية ورود نصوص شرعية تحذرنا من أن هناك تسلطاً خفياً يمكن أن يكون لما يقول لنا أهل البصيرة أن هناك مؤامرة علينا وعلى البشرية إنما هناك أفعال مخالفة لدين الله وربنا أمر بالعفاف وهما أمروا بالإباحية والله أمر بسعادة الإنسان والتكليف وهؤلاء يريدون الحرية المطلقة والتساوي المطلق بين الانسان والحيوان والجماد».

الأصل في الدين الإباحة وليس المنع

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «احنا أمام حاجة مخالفة وكل الأدوات متاحة ومباحة وأنت لك الحرية في اختيار القرارات من أجل تصحيح حياتك ونفسيتك وتترك الشيء السام وكل ده له وجهين شر وخير».