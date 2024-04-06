تستمر محاولات جودر «ياسر جلال» لفهم السر والألغاز حول كسبه للأموال والذهب بمساعدة الأشقاء الأربعة، ويذهب إلى الشيخ عبدالله الحطاب «عبدالعزيز مخيون» ليستفسر منه عن ذلك، لتتوالى الأحداث، وإليكم موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة الثانية عشر.

أحداث مسلسل جودر الحلقة الثانية عشر

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة الثانية عشر، وهل يخبر عبدالله الخطاب بحقيقة ترصد الشمعيين لجودر لوصولهم إلى كنز الحكيم الشمندر؟

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة الثانية عشر

ويأتي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة الثانية عشر والعرض الأول للحلقة أيضا في الأوقات التالية:

يتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل اليوم السبت في تمام الساعة 6:05 مساءً، على أن يتم إذاعة الإعادة الخاصة بالمسلسل على القناة نفسها في تمام الساعة 1:30 صباحا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء.

مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور اللبنانية، عزيز مخيون، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، آيتن عامر، أحمد كشك، وليد فواز.