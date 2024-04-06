هل تجوز الصلاة خلف التليفزيون؟.. علي جمعة: لا يحقق الشروط

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد المشاركين في حلقة اليوم من برنامج «نور الدين»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، «ما هو حكم الصلاة خلف الإمام في التليفزيون أو الراديو؟».

شروط صلاة الجماعة

قال علي جمعة خلال حلقة اليوم من برنامج «نور الدين»، إن الجماعة اشترط فيها العلماء عدة شروط ومنها الاتصال حتى ولو تباعد مئات الآلاف ما دام هناك اتصال بالصفوف.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الصلاة خلف التليفزيون والراديو، لا تتحق شروط صلاة الجماعة، مشيرًا أن مطلق الراديو والتليفزيون لا يتحقق فيه الاتصال: «ممكن أكون أنا أمام الإمام، فيصبح الإمام مأموما، والجماعة لها شروط».