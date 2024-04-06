مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. كيف تتصرف نورا مهدي بعد غيرة شريف منير؟

تقرب أدهم، الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، من ندى، التي تؤدي دورها الفنانة الشابة نورا مهدي، واعترفت الأخيرة بحبها له، ولكن حدثت مفاجأة غير متوقعة لتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.

وتعرف أدهم على ندى أثناء ممارسته رياضة الدراجات النارية، في حين وجدت طلقيته ياسمين التي تمثل دورها الفنانة رانيا يوسف، نفسها بمفردها تواجه ضغوطات الحياة، ولكن عندما علمت بعلاقة أدهم ذهبت لنفس المكان الذي يتواجد فيه مع ندى، ليصاب أدهم بالغيرة، لذا من المتوقع أن تتتابع الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12

ظهرت الغيرة الشديدة على أدهم بمجرد رؤيته لياسمين تجلس مع ابن خالتها زين وهو يعلم أنه كان يحبها منذ الصغر، ليذهب ويتشاجر معهمها، وتلاحظ ندى ذلك، فكيف ستتصرف في أحدث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12، وكيف سيكون رد فعلها الصمت أم ستترك أدهم يعود لياسمين بسبب حبه لها؟

مسلسل بقينا اتنين ينتمي للمسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وإدوارد، وميمي جمال، ويوسف عثمان، ونورا مهدي، وياسمين هلال.