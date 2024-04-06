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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 12

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:01 م | السبت 06 أبريل 2024
مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين

توتر شهدته علاقة ياسمين «الفنانة رانيا يوسف»، وأدهم «الفنان شريف منير»، بعد الطلاق وسط محاولات منها لكيده وجعله يندم على إنهاء علاقتهما لتتوالى الأحداث في المسلسل، وإليكم موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 12.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 12.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 12، والعرض الأول للحلقة أيضا في الأوقات التالية.

تذاع الإعادة الأولى من المسلسل على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية على نفس القناة الساعة 11:30 صباحًا.

ويكون العرض الأول والحصري للحلقة الجديدة من مسلسل بقينا اتنين يوميا على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

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