3 أفلام جديدة في عيد الفطر 2024.. أكشن وكوميدي ورومانسي

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، حيث يشهد هذا العام منافسة قوية في موسم أفلام عيد الفطر 2024، وجرى الإعلان حتى الآن عن مشاركة 3 أفلام تتنوع بين الكوميدي والأكشن والرومانسي.

وتتضمن أفلام عيد الفطر 2024 فيلم شقو، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص، وشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، يسرا، من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.

وتدور أحداث فيلم شقو حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون.

قائمة أفلام عيد الفطر

وتعد أبرز الأعمال التي تعرض في عيد الفطر 2024 فيلم عالماشي، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إخراج محمد حمدي الخبيري، بطولة علي ربيع، آية سماحة، صلاح عبد الله، عبد الله مشرف، كريم عفيفي، محمد رضوان، انتصار.

تدور أحداث الفيلم حول هادي الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب إصابته بمرض نادر، في إطار كوميدي.

كما يشارك الفنان هشام ماجد في موسم عيد الفطر 2024 بفيلم جديد يحمل اسم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي تدور أحداثه حول مهندس معماري، تواجهه العديد من الصراعات بسبب حدثًا ما، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي رومانسي.

يضم فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.