«فاصل من اللحظات اللذيذة».. تفاصيل فيلم جديد يجمع هشام ماجد وهنا الزاهد

يلتقي الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد، في عمل سينمائي جديد يحمل اسمًا مؤقتًا وهو «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي ملئ بالتشويق والإثارة، وهو العمل الذي يتم له التحضير منذ فترة طويلة، ومن المقرر انطلاق تصوير أولى مشاهده الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة استجمام مخرج الفيلم أحمد الجندي، وحصوله على استراحة مؤقتة بعد انتهاء موسم مسلسلات رمضان 2023 والذي شارك فيه بالجزء السابع من مسلسل الكبير.

فيلم هنا الزاهد وهشام ماجد

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، يشارك في بطولته مع هنا الزاهد وهشام ماجد، الفنان بيومي فؤاد، ومن المقرر انتهاء صناع العمل من الاتفاق على كافة التفاصيل النهائية وتسكين بقية الأدوار واكتمال فريق العمل بشكل نهائي قبل تحديد موعد انطلاق التصوير، وهو من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إنتاج أحمد السبكي.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من المواقف الضاحكة والرومانسية التي تجمع بين زوجين وهما هنا الزاهد وهشام ماجد، تنقلب حياتهما رأسًا على عقب وتتحول بشكل مفاجئ بسبب حدث ما، وتتصاعد المواقف بينهما في إطار ملئ بالتشويق.

لقاء جديد

ويترقب هشام ماجد وهنا الزاهد، تحديد موعد طرح فيلم بضع ساعات في يوم ما، في دور العرض السينمائي، وهو العمل الذي يجمهما سويًا وتم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة، ويشاركهما البطولة مي عمر، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.