«دراما الشحاتين» عرض مسرحي لفرقة قصر ثقافة طهطا بسوهاج

قدمت فرقة قصر ثقافة طهطا المسرحية أولى أيام العرض المسرحي «دراما الشحاتين» بمسرح قصر ثقافة طهطا، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة، على أن يستمر العرض مجانا حتى يوم 9 إبريل الجاري.

قصة عرض دراما الشحاتين

العرض يروي قصة مجموعة من الشحاتينيتواجدون في أحد الأماكن المهجورة التي كانت في القديم مكانا لفرقة مسرحية قديمة وهجرت هذا المكان، وتدور الأحداث بينهم ونكتشف أن كل واحد منهم له حكاية، ويهدف العرض إلى توصيل رسالة أن الفن يهذب النفس البشرية ويغير حالة الشخص من شخص سيئ إلى شخص يتمتع بالحب من الجميع.

العرض تأليف بدر محارب، إخراج محمود أبو زيادة، ديكور هاني محمد، استعراض محمود يحيى، أشعار شريف صلاح، وألحان محمد عبد الرحيم، ويقدمه نخبة من المبدعين في مجال التمثيل.

«دراما الشحاتين» إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، ويقدم العرض يوميا بالمجان في الـ9 مساء حتى الثلاثاء المقبل 9 إبريل.