محافظ القليوبية يشهد احتفالية «ليلة القدر» بمسجد ناصر ببنها.. «خير من ألف شهر»

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

فضل ليلة القدر المباركة

بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات القران الكريم، يلقيها الشيخ محمد حمدي ثم ألقي الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية كلمته تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة فهي خير من ألف شهر، وهى ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

لمشاهدة البث

https://fb.watch/reJPjUNXYV/?mibextid=Nif5oz

الابتهالات الدينية والمدائح النبوية

واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، احتفالا بهذه المناسبة المباركة

من جانبه قدم محافظ القليوبية، خالص تهانيه القلبية لأبناء القليوبية، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.