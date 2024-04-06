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دراما المتحدة

علي جمعة: يجوز الزواج الإلكتروني بشرط التوثيق التام

كتب:

عمرو هلال
03:14 م | السبت 06 أبريل 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الزواج الإلكتروني جائز، وهو أن يتزوج رجل في دولة من امرأة في دولة أخرى ويكون المأذون في دولة ثالثة.

شرط الزواج الإلكتروني

وأوضح «جمعة»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، المُذاع على «قناة الناس»، أنه يجوز هذا الزواج ولكن بشرط واحد وهو التوثيق التام.

وتابع: «الذكاء الاصطناعي شككنا في التوثيق لأنه ممكن يجيب جسد وشكل مختلف.. لو اختلطت الأمور ولم نستطع التوثيق التام، فلا يصح هذا الزواج، حتى لا يقدح فيها الغش والخداع والتدليس».

برنامج نور الدين

ويعرض برنامج «نور الدين» على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

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