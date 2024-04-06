علي جمعة يوضح شروط جواز الحج بالإنابة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الحج بالإنابة خلاف الأصل، وذلك خلال إجابته على سؤال أحد الحاضرين «حول إن الحج يتطلب وجود الجسد العنصري أو الحقيقي، إذن متى يجوز الحج بالإنابة فى ظل هذه الإشكالية؟».

الأصل في الشريعة أنه لا يصح الحج بالإنابة

وأوضح «جمعة»، خلال تقديمه احدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على «قناة الناس»، اليوم السبت، أن الأصل في الشريعة أنه لا يصح أن يتحمل عنك شخص آخر الصلاة ولا يصح أن يتحمل عنك شحص آخر الصيام والزكاة.

وتابع: «فيما يخص الحج عن شخص توفي وبالتالي غير قادر على هذا الفعل، وإحنا بنقول ولد صالح يدعو له، ينفع ابنه يحج بعد أن حج عن نفسه»، مشددًا على أنه في هذه الحالة يحج الإنسان عن نفسه ثم يحج عن المتوفى.

وتحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن شروط الإنابة في الحج، موضحًا أنه من ضمن الشروط أن يكون المتوفى لم يحج من قبل والدعاء يكون خلال الحج لمن يريد من الراحلين، والإنابة هنا خلاف الأصل، مضيفًا: «فيما يخص المحبوس أو الممنوع من الخروج من البلد، وبالإجماع لا يجوز الإنابة والفكر الفقهي يعمل وفق هذه الرؤية».