موعد إعادة مسلسل مليحة على قناتي أون وسي بي سي الحلقة الثانية عشر

محاولات مستمرة من مليحة «نسرين خاس» للعودة إلى أرضها فلسطين، كما يواصل أدهم «دياب» أعماله البطولية من أجل الحفاظ على سيناء والتصدي لأي أعمال إرهابية، وإليكم فيما يلي موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الحلقة الثانية عشر.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي والحياة الحلقة الثانية عشر.

موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الحلقة الثانية عشر

ويختلف موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر وفق كل قناة ويأتي كما يلي:

الإعادة على قناة سي بي سي تكون في تمام الساعة 9:45 صباحا، والعرض الأول في تمام الساعة السادسة.

- مواعيد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 12 على قناة الحياة، الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة 12 على قناة ON، تكون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الخاصة بالحلقة تكون في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

ويكون العرض الأول والحصري لمسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.