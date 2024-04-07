مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأحد 7 أبريل 2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 ابريل 2024، الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا لمحافظة المنيا، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواقيتها تقربا إلى الله من خلال العبادات والطاعات وأداء الفروض والسنن، إيمانا منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس، خلال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 1445 هجريا، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأحد 7 ابريل 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:13 صباحا.

الشروق: 5:40 صباحا.

الظهر: 11:59 مساء.

العصر: 3:31 مساء.

المغرب: 6:18 مساء.

العشاء: 7:36 مساء.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم، 14 ساعة و 25 دقيقة ، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.

ومعرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الفروض في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.