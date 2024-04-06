طريقة عمل كحك العيد عين الجمل.. وصفة سهلة التحضير

مع اقتراب عيد الفطر المُبارك، تبدع ربات البيوت في صناعة وإعداد كعك العيد ومنها طريقة عمل كحك العيد عين الجمل، باعتباره أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، إذ يفضل الكثيرون تناول كحك وبسكويت العيد بعد أداء صلاة العيد مع الشاي أو القوة والعصائر لما يتميز به من مذاق لذيذ.

يُمكن تحضير كحك العيد عين الجمل بطريقة سهلة واقتصادية في متناول الجميع، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها، خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كحك العيد عين الجمل

كيلو دقيق.

3 أكواب سمن.

ذرة ملح.

كوب إلا ربع لبن دافئ.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة ريحة كحك.

نصف كوب سكر بودر.

عين جمل.

طريقة عمل كحك العيد عين الجمل

احضري بولة كبيرة وضعي بها الدقيق والسكر والخميرة والسمسم ورائحة الكحك والملح وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

ذوبي السمن على النار، وضيفيه إلى خليط الدقيق، ثم قلبي جيدا حتى يتماسك الخليط.

ضيفي الماء واللبن الدافئ، واعجني جيدا حتى تتجانس المكونات وتحصلي على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

قسمي العجين دوائر صغير، وقومي بتشكيلها بمناقيش الكحك أو قوالب الكحك وقومي بحشو بعض الدوائر بعين الجمل، ثم شكليها.

رصي الكحك فى الصوانى، واتركي مسافة بين كل واحدة والأخرى.

اتركي الكحك لمدة ساعة حتى يختمر.

ادخلي الكحك الفرن الساخن مسبقا، واتركيه حتى يصبح لونه ذهبى.

اخرجي الكحك من الفرن واتركيه يبرد تمامًا ثم رصيه في علب محكمة الغلق لحين التقديم.

يُرش الكحك بالسكر البودر، ويقدم بعدها.

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