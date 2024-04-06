انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن توثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة

انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تقرير «المرحلة الأولى من البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة» اليوم، بحضور عدد كبير من الصحفيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

ويعتبر هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو الكشف عن حقيقة الجرائم المرتكبة وتحقيق العدالة لضحاياها، ويعكس التزام الجهات الدولية والمجتمع المدني بدعم جهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا في مناطق النزاعات الدولية، عن طريق تقديم نبذة عن أهم نتائج التقرير والتحليلات الأولية للشهادات الموثقة، والتأكيد على استمرار البعثة في عملها لاستكمال توثيق الشهادات وتقديم التقارير اللاحقة بما يضمن تحقيق العدالة والحقيقة لضحايا جرائم الحرب في غزة.

فريق البعثة

ضم فريق البعثة المشتركة كل من محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيسا للبعثة، و محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، و محمد عبد الله، الباحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، فيما رافق الفريق كل من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة.

ولاية عمل البعثة:

واختطت البعثة لنفسها ولاية تشمل ما يلي:

- جمع المعلومات وتوثيق شهادات الجرحى القادمين من قطاع غزة

- تفقد أحوال المرضى في ظل تقويض العدوان للمرافق الصحية الفلسطينية في القطاع

- الوقوف على آلية حشد وإدخال المساعدات الإغاثية للمنكوبين في قطاع غزة وتحديد الصعوبات

- توفير المعلومات الموثقة وفق المعايير الدولية لآليات التحقيق الدولية ذات الولاية والاختصاص

- المساهمة مع الشركاء من المنظمات الحقوقية الفلسطينية في إعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة

وكانت البعثة كانت قد قامت بزيارة المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر في العديد من المستشفيات بعد من المحافظات المختلفة واستمعت الي شهادتهم حول الاصابات التي تعرضوا لها نتيجة حرب الإبادة التي يتعرضون لها .