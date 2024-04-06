طريقة عمل الجلاش باللحمة في المنزل.. خطوات بسيطة وألذ من المطاعم

يعد الجلاش باللحمة واحدًا من الأطباق اللذيذة التي يُقبل كثيرون على تناولها في المناسبات السعيدة، لا سيما خلال الأعياد، للتمتع بمذاقها الرائع؛ ولأن البعض لا يميل إلى شراء مثل هذه الأكلات من المطاعم وإنما يُفضل تحضيرها في المنزل؛ ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للنفقة، فنوضح طريقة عمل الجلاش باللحمة في المنزل.

طريقة عمل الجلاش باللحمة في المنزل

يمكن عمل الجلاش باللحمة في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير مححدة، كالتالي:

1 علبة جلاش

500 جرام لحمة مفرومة

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كوب مرق دجاج أو ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب كزبرة مفرومة

1 كوب لبن

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة

خطوات تحضير الجلاش باللحمة

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن اتباع الخطوات التالية لعمل طبق جلاش باللحمة لذيذ وشهي:

تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وإضافة البصل والثوم وتقليب الخليط حتى يصبح لونه ذهبيًا. إضافة اللحم المفروم وتقليبه حتى يتغير لونه. إضافة معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات المشتكلة وتقليب الخليط جيدًا. إضافة مرق الدجاج أو الماء وترك المزيج على نار هادئة حتى ينضج اللحم. خلط اللبن والبيض في وعاء منفصل. دهن صينية فرن بالزبدة. فرد ورقة جلاش في الصينية ودهنها بمزيج اللبن والبيض. توزيع طبقة من اللحم على الجلاش. تكرار الخطوات 7 و8 مرات حتى تنتهي كمية الجلاش واللحم. دهن سطح الصينية بمزيج اللبن والبيض. تزيين الصينية بالبقدونس والكزبرة. خبز الجلاش في فرن محمّى مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا. تقديم الجلاش ساخنًا مع سلطة الخضار أو الزبادي.

جلاش باللحمة يناسب جميع الأذواق

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