أحمد نعينع بـ«مملكة الدراويش»: الشيخ الشعراوي من كبار المتصوفين في مصر والعالم

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن مولانا الشيخ الشعراوي من كبار المتصوفين في مصر والعالم وأيضا مولانا الشيخ أحمد عمر هاشم ومولانا الشيخ عبد الحليم محمود الذي كان له كرامات.

وأضاف نعينع خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التصوف لا يخالف الشريعة ويستهدف التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، منوها ان الكرامات هي أشياء خارقة للعادات,

وأكد أن الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق عرف التصوف بأنه دعوة أرستقراطية في الدين بأن يكون المتصوف هو أول المنفقين وفى مقدمة المجاهدين في سبيل الله.

وتابع نعينع، أن الشيخ زين السماك فى الإسكندرية كان يتحدث في الصناعة الغيبية، وفي كثير من الغيبيات، ومريدوه كانوا من كبار القامات والشخصيات العلمية.

وأشار إلى أن من ذاق كرامات المشايخ وأولياء الله عرفها، أما من يُنكرها لا نختلف معه لأنه لم يتذوقها، موضحا أن الكرامات وردت عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله وعليه وسلم، مثلما حدث بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابي سارية بن زنيم بواقعة يا سارية الجبل.