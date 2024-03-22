أفضل صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

الصلاة على النبي يوم الجمعة مأمور بها شرعًا، والإكثار منها يوم الجمعة وليلتها من المستحبات؛ فهو أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي؛ لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات، لذلك يبحث كثير من الناس عن أفضل صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة حتى يستعينوا بها للصلاة على رسول الله، وهذا ما رتصده «الوطن» في السطور التالية.

أفضل صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة

وكشف الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمة الله، في فيديو له، عن أفضل صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة، أن من الصيغ التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باستعمالها عند الصلاة عليه هي صيغة الجزء الثاني من التشهد «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»، موضحا أن الصلاة على النبي لها فضل عظيم ويجب أن يستمر عليها المسلم كل الأيام وليس الجمعة فقط.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء، أن هناك أكثر من صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة، ولا يوجد صيغة ثابتة يٌمكن استعمالها، لكن هناك بعض الصيغ المنتشرة والمحببة إلى قلوب المسلمين منها:

- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلَهُ جَزَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِى وَعَدْتَهُ، وَاجْزهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيَّاً عَنْ قَوْمِهِ، وَرَسُولَاً عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ على جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

- اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء.. اللهم فرج كربنا كما وعدت ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ، بَحْرِ أَنْوَارِكَ، وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ، وَعَيْنِ عِنَايَتِكَ ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَخَيْرِ خَلْقِكَ، وَأَحْبِّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي خَتَمْتَ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

- اللَّهم صلِّ على سيِّدنا مُحَمّد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم.