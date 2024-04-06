مواعيد تشغيل المترو خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024.. تبدأ من 5 صباحا

حددت وزارة النقل مواعيد تشغيل المترو خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء، مؤكدة الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك داخل شبكة خطوط المترو.

مواعيد تشغيل المترو خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024

ترصد الوطن في التقرير التالي، مواعيد تشغيل المترو خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وفقا لما أعلنت عنه وزارة النقل.

- يشمل جدول التشغيل عدد رحلات تقدر بـ964 رحلة يوميًا.

- رحلات الخط الأول تبلغ 472 رحلة.

- رحلات الخط الثاني تبلغ 492 رحلة.

- تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحاً

- قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا

- قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا

- قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا

- يتم مقابلة آخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا

- ينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:10 صباحا

- وينتهي تبادل الركاب بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا

- يعود قيام أول قطار من محطة العتبة وجمال عبدالناصر للخط الثالث فقط الساعة 7:15 صباحا

وأشارت وزارة النقل إلى أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، لافتة إلى وجود أكثر من وسيلة لحجز التذاكر كالشبابيك أو ماكينات TVM الإلكترونية المنشرة بالمحطات.