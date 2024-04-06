«النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن انتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT.

وأوضحت النقل في بيان، أن مواعيد التشغيل خلال أيام العطلة الرسمية التي اعتمدتها رئاسة مجلس الوزراء ستكون بداية من الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 أبريل 2024 وذلك على النحو التالي:

أولا: الخط الأول والثاني

يشمل جدول التشغيل عدد رحلات تقدر بـ«964» رحلة يوميًا، بمعدل «472» رحلة بالخط الأول، و«492» رحلة بالخط الثاني، وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا، حيث يتم مقابلة آخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا.

وتابعت: وينتهي تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا على أن يعود قيام أول قطار من هذه المحطات للخط الثالث فقط الساعة 7:15 صباحا، كما سيتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

ثانيا: الخط الثالث

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا وقيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا، قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً، وقيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً، آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا، آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا وسيكون إجمالي عدد الرحلات للخط الثالث هو «276» رحلة.

ثالثا: القطار الكهربائي LRT

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا، قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا، قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً، قيام آخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً، وسيكون إجمالي عدد الرحلات «143» رحلة.