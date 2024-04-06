طريقة إعداد ألذ وصفة للرنجة.. اللي مجربهاش فايته كتير

تعد الرنجة واحدة من الأطباق الشهية المحببة لقلوب الكثيرين التي يرتبط تناولها بالأعياد وخاصًة عيد الفطر وعيد شم النسيم، ولكن تقدمها معظم ربات البيوت بالطريقة التقليدية المتوارثة عبر الأجيال، عن طريق تحضيرها بالليمون والشطة، ألا ترغبي في إعداد وجبة الرنجة بطريقة جديدة تزيد من جاذبيتها؟.

وفي هذا السياق ووفقًا لوصفة الشيف محمد الجمل نوضح طريقة تحضير الرنجة بأسلوب مميز للاستمتاع بتجربة فريدة مع هذه الوجبة الشهية.

طريقة التحضير

سمكة من الرنجة.

مياه غازية بطعم الليمون.

بصلة كبيرة.

طماطم.

فلفل حار.

فلفل ألوان.

كزبرة.

بقدونس.

شبت.

كمون.

شطة.

ملح.

طحينة.

ليمون

خل.



طريقة التحضير

تخلى الرنجة من العظام والجلد، وتشوح في طاسة ضد الالتصاق، أو طاسة اعتيادية مع القليل من الزيت، ومن ثم تقطع إلى قطع صغيرة للغاية، وبعد ذلك يقطع البصل والفلفل الحار والرومي، والطماطم، والكزبرة والبقدونس والشبت، إلى قطع صغيرة للغاية، ويضافوا جميعهم إلى الرنجة المقطعة.

في الخطوة التالية يقلب الخليط جيدًا، ومن ثم يوضع الليمون والخل والكمون والشطة والقليل من الملح، ويستمر التقليب إلى أن تصبح المكونات متجانسة، وبعد ذلك يضاف القليل من المشروب الغازي بطعم الليمون إلى مقدار من الطحينة ويقلب جيدًا، ومن ثم يضاف إلى خليط الرنجة والخضراوات، والآن أصبح لديك أفضل طبق من الرنجة بطريقة جديدة ومميزة في دقائق قليلة.

طريقة تنظيف الرنجة المثالية

يقطع ذيل ورأس الرنجة، ومن ثم تفتح من ناحية البطن بحرص وبهدوء؛ ويتم إخراج أجزائها الداخلية «البطروخ»، وبعد ذلك يتم تنظيف ما يوجد أسفل البطروخ.

وفي الخطوة التالية نرفع العظام من الجزء الأقل لحمًا إلى الجزء الأكثر باستخدام السكين، ومن ثم يتم نزع السلسلة العظمية، وتخلى من الجلد، وبهذه الطريقة نحصل على رنجة نظيفة خالية من العظام بكل سهولة.