شوقي علام: العمل التطوعي من أهم أنواع البذل والعطاء

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدين الإسلامي الحنيف أرشد المسلمين في كثير من الآيات والأحاديث إلى وجوب مراعاة بعضهم البعض، كما حذر في الوقت نفسه من الأنانية التي تدفع إلى الطمع والبخل والتكالب على الدنيا.

أهمية فريضة الزكاة

وأضاف «علام»، خلال تقديم برنامجه «حديث المفتي» عبر فضائية «الحياة»: «لهذا شرع الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة، وجعلها ركن من أركان الإسلام من أجل أن يساعد الإنسان أصناف المحتاجين، ولأجل أن تسمو نفسه وتطهر من دواعي الشح».

أهم أنواع البذل والعطاء

وتابع، أن هذا العطاء بقصد وجه الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»، ومن أهم أنواع البذل والعطاء هي العمل التطوعي والخيري، الذي يقوم به الإنسان ابتغاء مرضات ربه عز وجل، وطلبا للآجر والثواب من رب العالمين، فضلا عن اسثتمار ماله ووقته وصحته فيما هو خير له عند ربه.