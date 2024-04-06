الحاصل على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم: تكريم الرئيس أسعدني

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحمد شحاتة فوزي ابن محافظة المنوفية لحصوله على المركز الثاني على مستوى العالم في المسابقة القرآنية التي نظمتها وزارة الأوقاف احتفالا بليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

تكريم الحاصل على المركز الثاني

وقال «أحمد»، المقيم بقرية بني غريان بمحافظة المنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه شعر بالسعادة والفرح بعد تكريم الرئيس له في قاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، بعدما نجح في الحصول على المركز الثاني في المسابقة العالمية في القرآن الكريم فرع الأئمة والوعظ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مؤكدا أنه حصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه نظير حفظه للقرآن الكريم.

تهنئة وزير الأوقاف

ونشر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على صفحته الشخصية فيس بوك، «أهنئ المتسابق أحمد شحاتة فوزي شحاتة من مصر بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بالمركز الثاني في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 300 ألف جنيه في الفرع الرابع في حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأتمنى له مزيدًا من التوفيق».